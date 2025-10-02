Comisión de Presupuesto: Diputados exigieron la renuncia de Espert

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, calificó de “inentendible” que José Luis Espert continúe al frente de la comisión y exigió su remoción inmediata.

La solicitud surge tras revelarse que Espert habría recibido 200 mil dólares de un empresario acusado de narcotráfico. Martínez advirtió que no es aceptable que secretarios deban exponer el Presupuesto 2026 junto a alguien bajo sospecha.

Aunque los reclamos se multiplicaron desde distintos bloques, el diputado se mostró inamovible y evitó cualquier gesto que insinuara una posible renuncia.