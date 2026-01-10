Continúa la investigación por la causa AFA

La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Con esa decisión, los jueces avalaron la habilitación de la feria judicial para continuar con la investigación de la causa.

El planteo surgió luego de que el juez Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas urgentes. La defensa cuestionó la resolución, pero los camaristas recordaron que no es apelable salvo que cause un perjuicio irreparable. Además remarcaron que la normativa permite actos instructorios en días inhábiles y que la continuidad no afecta derechos de las partes.