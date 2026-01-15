Continúa la pérdida de trabajadores formales con Milei

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los nuevos datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), actualizados a octubre de 2025. El informe arrojó que desde la asunción de Javier Milei se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas: pasaron de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.584.566 en octubre de 2025. Esto significa una caída del 2,77%, equivalente a cerca de 393 empleos menos por día.

A su vez, también hubo una importante reducción de empleadores registrados: en el mismo periodo analizaron, pasaron de 512.357 a 492.223. Esto significa 21.046 empleadores, un promedio de 30 unidades productivas menos por día.

30.000 menos solo en octubre

La cantidad total de trabajadores que realizan aportes descendió de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre. Esto significa una reducción de más de 30 mil puestos de trabajo en un mes.

En la comparación respecto a octubre de 2024, el mercado laboral perdió 91.100 trabajadores. De ese total, el empleo privado registrado se redujo en 58.000 puestos, el sector público en 18.400, y el trabajo en casas particulares en 14.700.

Por otro lado, el número de monotributistas creció 2,5%, equivalente a 52.200 nuevas inscripciones, mientras que los aportantes al régimen de autónomos mermaron 5%, con 19.900 personas menos.

Desde noviembre de 2023, el único sector que mostró expansión fue el monotributo: pasó de 2.037.800 a 2.150.000 inscriptos, lo que representa un incremento de 112.200 personas.