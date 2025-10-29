Continúan los cruces en el peronismo bonaerense tras la derrota electoral

La derrota del peronismo bonaerense en las últimas elecciones legislativas reavivó con fuerza la interna del oficialismo provincial. El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, responsabilizó directamente a La Cámpora por el retroceso en las urnas y advirtió que la agrupación que conduce Máximo Kirchner “le hace mal al peronismo”. Según el jefe comunal, el gobernador Axel Kicillof “no va a ser potable a nivel nacional mientras siga ligado” a ese sector, lo que expuso la tensión entre intendentes del interior y la conducción camporista.

En declaraciones radiales, Alessandro cuestionó el tono festivo de la noche electoral en la casa de Cristina Kirchner y sostuvo que “la gente no quiere más a La Cámpora”. Para el dirigente, el electorado castigó la centralidad política de la agrupación y reclamó un recambio dirigencial. “El gobernador en muchas cosas está atado de pies y manos”, señaló.

El intendente fue más allá y planteó que la continuidad de la actual conducción interna condiciona cualquier proyecto presidencial hacia 2027. “Yo quiero que Axel sea presidente, pero no creo que sea posible mientras esté al lado de Máximo Kirchner y Juan Grabois”, afirmó.

La crítica se suma a la de otros jefes comunales que reclaman una reconfiguración del peronismo bonaerense, con mayor sensibilidad territorial y menor dependencia de decisiones centralizadas en el AMBA. Para Alessandro, el mensaje de las urnas fue claro y el peronismo deberá ofrecer renovación real y reconstruir el vínculo con sectores sociales que se alejaron en los últimos años.