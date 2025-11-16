Crece la expectativa por la minería

Un informe privado sostuvo que la minería argentina está ante una oportunidad histórica: si se concretan ciertos proyectos las exportaciones mineras podrían multiplicarse por cinco y superar los u$s25.000 millones anuales hacia 2032/2033.

El documento, publicado por BBVA Research, coloca al litio como el motor de corto plazo y al cobre como la gran oportunidad de la segunda mitad de la década, con potencial para convertir a la actividad en uno de los principales pilares exportadores del país.

Hoy la minería pesa menos del 1% del PBI y aporta menos del 6% de las exportaciones, pero la Argentina dispone, según el informe, de “una de las carteras de proyectos más relevantes del mundo” y una ventaja geológica significativa en minerales críticos para la transición energética.

En concreto, se proyecta que el país podría suministrar hasta 20% de la oferta global de litio hacia 2033.