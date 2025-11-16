Santilli sigue de gira por las provincias

El Ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Según informaron tras el encuentro, dialogaron sobre el Presupuesto 2026 y las reformas que plantea el Poder Ejecutivo: tributaria, laboral y el nuevo Código Penal.

El intercambio forma parte de la agenda que encaró Santilli con el objetivo de trabajar en conjunto con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Durante la jornada, Santilli y Figueroa destacaron “la importancia del trabajo recíproco y el diálogo entre las provincias y la Nación”. En este sentido, el gobernador remarcó que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina”. “Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, agregó.

Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el Presidente para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.

A su vez, anticipó los próximos pasos: “El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente (en el Congreso). Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”.