El Gobierno dividirá la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes

El Gobierno nacional avanza en una reorganización administrativa que incluye la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, hasta ahora bajo la conducción de Daniel Scioli. La medida, acordada entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, busca reordenar competencias y dar mayor peso político a áreas estratégicas.

Según el nuevo esquema, Turismo y Ambiente pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes quedará bajo Interior, con el objetivo de facilitar la negociación con las provincias. La oficialización del decreto se demora a la espera de la validación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

En paralelo, Santilli propuso crear un área para mejorar la articulación con el Congreso. Los cambios se suman a la decisión de revertir el traslado del Renaper al Ministerio de Seguridad, dispuesto en el decreto 793/2025. Tras reuniones internas, se resolvió que el organismo regrese a Interior, mientras que Migraciones seguirá en Seguridad y los Centros de Frontera volverán a Interior.

El rediseño también impacta en comunicación: la Jefatura absorbió la Secretaría de Medios y concentra la vocería oficial, mientras Santilli incorporará su propia área de comunicación.