Crece la tensión entre el sector universitario y el Ejecutivo

Tras el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes y no docentes de todo el país llevarán a cabo hoy un paro de 24 horas. La medida, impulsada por la Federación de Universidades Nacionales (Fedun), Ctera, Fagudt, Conadu, Conadu Histórica, Fatun y UDA, busca expresar el rechazo al recorte y advertir sobre la gravedad de la situación presupuestaria.

Además, las organizaciones adelantaron que habrá una nueva Marcha Federal Universitaria el mismo día en que el Congreso trate el rechazo al veto presidencial, con el objetivo de sumar presión social y política para reinstalar la ley.

La decisión de paralizar actividades fue unánime en todas las federaciones universitarias, en un contexto en que los salarios se desploman y los presupuestos de funcionamiento alcanzan apenas para cubrir lo básico.