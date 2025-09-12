El Garrahan enfrenta a Milei tras el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica

Los trabajadores del Hospital Garrahan lanzaron un plan de lucha tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica, norma votada por unanimidad en el Congreso. “No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital”, advirtieron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).

La protesta comienza hoy con un paro de 24 horas desde las 7.00, que solo garantizará guardias e internaciones. A las 13.00 habrá una asamblea y a las 20.00 un “ruidazo” nacional junto a estudiantes de la UBA. El lunes 15 convocaron a una conferencia de prensa con organizaciones sociales y gremiales que apoyan el reclamo.

“Necesitamos que el hospital reciba un salvataje porque se está hundiendo. Se van los profesionales, faltan insumos y no hay respuestas”, denunció una trabajadora. Desde el gremio remarcaron que Milei “ataca de manera tremenda a nuestro querido Garrahan” y anticiparon que podrían profundizar las medidas.

El veto presidencial

Por su parte, el Gobierno argumentó que la ley carecía de “sustento presupuestario” y que su aplicación “afectaría el equilibrio fiscal”. Con esa excusa, Milei repitió la misma lógica usada para anular la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa buscaba reforzar con fondos especiales la compra de insumos, equipamiento y salarios en hospitales pediátricos, con el Garrahan como caso emblemático. La misma había sido respaldada de forma abrumadora en ambas cámaras, con apoyo transversal de distintos bloques, y había despertado consenso social.

Respuesta social

El sector anticipó que cuando los vetos se discutan en Diputados llamarán a movilizarse masivamente en el Congreso y en plazas de todo el país. “El pueblo ya votó a favor del Garrahan. Milei lo veta, pero nosotros lo vetaremos en las calles”, remarcaron desde APyT. El Garrahan, referente indiscutido en pediatría, sufre falta de presupuesto, salarios deprimidos y pérdida de especialistas. Para sus trabajadores, el veto presidencial es la confirmación de que la salud pública quedó en la mira del ajuste.

Así, con el hospital al borde del colapso, la chispa encendida por el veto amenaza con transformarse en un nuevo frente de resistencia social contra el Gobierno.