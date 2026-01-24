Crece la tensión por la ola de despidos en fábricas bonaerenses

El frente laboral bonaerense atraviesa días de fuerte tensión con conflictos abiertos en distintas plantas industriales. En Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, los trabajadores sostienen la toma de la fábrica tras el despido de 35 empleados y el desconocimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Los delegados denuncian que la empresa se niega a reincorporar y ofrece indemnizaciones en cuotas, mientras adeuda obra social y aguinaldos. La protesta derivó en cortes de tránsito y un bloqueo total de la autopista Panamericana.

En paralelo, la multinacional Lamb Weston mantiene audiencias sin acuerdo en la sede de Munro. El Sindicato de la Industria de la Alimentación reclama la continuidad de 150 puestos, pero la empresa insiste en limitar las indemnizaciones y trasladar operaciones a Mar del Plata, donde los salarios son más bajos. El secretario general Sergio Escalante advirtió que los despidos afectan a trabajadores sin posibilidad de reinsertarse y vinculó la situación con la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Como contraste, en Industrias Secco se logró la reincorporación de 11 despedidos, incluidos delegados gremiales, tras ocho meses de lucha. El caso se convirtió en referencia para el sindicalismo provincial y refuerza la idea de que la organización y la presión sostenida pueden revertir decisiones empresariales. La reincorporación marca un precedente que hoy funciona como faro para quienes enfrentan la ola de despidos en la Provincia.