La UCR denunció al Gobierno por no usar fondos contra incendios

La Unión Cívica Radical, bajo la conducción de Leonel Chiarella, lanzó una ofensiva política que combina propuestas legislativas con denuncias directas al Poder Ejecutivo. El partido impulsa la incorporación del ecocidio al Código Penal, como figura específica para sancionar a quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. La iniciativa busca que los delitos ambientales tengan un marco punitivo claro y que los responsables enfrenten consecuencias proporcionales al daño causado.

El planteo se da en medio de la emergencia ambiental que atraviesa Chubut, donde los focos de incendio devastan la zona cordillerana y ponen en riesgo comunidades enteras. En paralelo, la UCR inició una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de esa provincia. La acción comenzó en redes sociales y ya superó los siete millones de pesos, según informó el partido en un comunicado.

El radicalismo acompañó esta iniciativa con una denuncia pública contra el Gobierno nacional por la subejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Según advirtieron, apenas se ejecutó el 25% de las partidas presupuestadas, lo que implica que cerca de veinte mil millones de pesos no fueron utilizados para fortalecer el sistema ni para asistir a las provincias. Para la UCR, esta falta de ejecución refleja una política ambiental insuficiente y una ausencia de respuestas frente a la crisis.

Por último, el partido expresó su solidaridad con el pueblo de Chubut y reconoció el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que enfrentan los incendios en la Patagonia. Para el radicalismo, la combinación de propuestas legislativas, denuncias políticas y acciones solidarias marca un camino de compromiso frente a una problemática que exige respuestas inmediatas.