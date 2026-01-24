Patricia Bullrich anunció que avanzará con la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, en medio de la conmoción por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe. “La edad no puede ser una excusa”, sostuvo Bullrich en redes sociales, al señalar que dos de los acusados permanecen libres por ser menores.

Con este contexto, la senadora recordó que el proyecto permaneció frenado en el Congreso y advirtió que, sin su sanción, los jóvenes “creen que tienen libertad para delinquir”.