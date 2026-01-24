Los salarios volvieron a quedar por debajo de la inflación

Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación y confirman el deterioro del poder adquisitivo en la gestión de Javier Milei. Según datos oficiales del Indec, en noviembre los haberes subieron apenas 1,8% mientras los precios treparon 2,5%. El resultado es una caída acumulada del 6,4% en el poder de compra desde el inicio del actual Gobierno.

La supuesta recuperación macroeconómica no se traduce en mejoras para los trabajadores. En el trimestre septiembre-noviembre los salarios retrocedieron 1,7% en términos reales y solo en noviembre la pérdida fue de 0,7%. El sector privado registrado mostró un alza de 2,1%, mientras que el público apenas alcanzó 1,2%, muy por debajo de la inflación. En el acumulado de 2025, los salarios formales crecieron 26,2%, contra una inflación del 27,9%, lo que confirma el retroceso.

Ante este escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno lleva adelante un ajuste deliberado sobre los ingresos. Según el organismo, un trabajador necesitó en diciembre un salario de bolsillo de $2.136.860 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo, cifra muy superior a los ingresos reales. La canasta básica alimentaria se estimó en $729.753 y los bienes y servicios esenciales en $1.407.107.

El discurso oficial sobre modernización y eficiencia contrasta con la realidad de millones de asalariados que ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes. El ajuste recae sobre los trabajadores y confirma que la política económica de Milei se sostiene en la pérdida del poder adquisitivo y en el deterioro de las condiciones laborales.