Crecen las críticas en redes sociales hacia el Gobierno nacional

Un nuevo informe de Monitor Digital refleja un endurecimiento del clima en redes sociales hacia el presidente Javier Milei y su gestión. Temas como los incendios en la Patagonia, la política exterior, el ajuste económico y debates en torno al Presupuesto 2026 y la reforma laboral reactivaron críticas digitales al oficialismo.

La comparación de los veranos 2024, 2025 y 2026 muestra que el sentimiento general en plataformas se mantiene mayoritariamente negativo. El clima adverso en el ámbito digital pone en evidencia que la gestión enfrenta crecientes cuestionamientos públicos que trascienden segmentos aislados, y que podrían tener impacto más allá de las pantallas.