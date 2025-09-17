Cristina Kirchner calificó la política de Milei como “una bomba de tiempo”

La expresidenta Cristina Kirchner criticó ayer el discurso del presidente Javier Milei sobre el Presupuesto 2026, trazando un paralelo con la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

“Ay Milei ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! Tanta expectativa para terminar repitiendo lo mismo que Macri en 2018, cuando lo peor estaba por venir y tuvo que llamar al FMI”, sostuvo en su cuenta de X la líder del Partido Justicialista.

Por otra parte, Cristina recordó que el actual ministro de Economía es el mismo que manejó las finanzas y el endeudamiento durante la administración de Cambiemos: “El inefable Toto Caputo, exjefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase ¡Bingo hermano!”.

En su publicación, la exmandataria advirtió sobre los riesgos que implican las políticas de La Libertad Avanza. “Una verdadera bomba de tiempo, el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111. Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos, para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, y su comida”, concluyó.