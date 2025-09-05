Cristina tildó a Milei de “cobarde” y “ridículo”

Cristina Kirchner difundió a través de sus redes sociales un mensaje destinado a la militancia peronista y a los ciudadanos bonaerenses. Allí, volvió a apuntar contra Milei, a quien calificó de “cobarde”, “caradura” y “ridículo”.

El disparador fue el cántico que se escuchó en el acto en Moreno, por el cual se pidió “sacar del cajón” a Néstor Kirchner. “Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, lanzó.

La expresidenta también apuntó contra Milei por su defensa de Karina por el caso de la coimas. “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición. El que dijo eso no fue ningún opositor, sino su propio abogado personal”, recordó.

“Presidente Milei, sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, fulminó.