Denuncian colapso de prestaciones y falta de respuesta oficial en Andis

El diputado nacional Daniel Arroyo denunció el colapso del sistema de prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y acusó al organismo de “dilapidar fondos” mientras niega aumentos mínimos a los acompañantes terapéuticos. En declaraciones radiales, expresó su “bronca y dolor profundo” por el contraste entre los audios de presunta corrupción y la realidad de quienes reclaman pasar de 2.900 a 3.100 pesos la hora, un ajuste que además se cobra con demoras de hasta seis meses.

Arroyo advirtió que la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad provocó un colapso que afecta medicamentos, traslados, terapias y escuelas especiales al borde del cierre.

El legislador también cuestionó el intento oficial de remover a un juez federal que ordenó reponer pensiones dadas de baja irregularmente y que había fallado a favor de la puesta en marcha de la ley. Para Arroyo, esa ofensiva refleja un “nivel de crueldad imposible” y una falta de humanidad inédita.

Finalmente, sostuvo que la única vía de acción sigue siendo la Justicia, que hasta ahora respaldó a las familias y reconoció el colapso del sistema. “Estamos ante un nivel de dolor inmenso”, concluyó.