Denuncian penalmente a Milei por el escándalo de las retenciones

Una denuncia anónima presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas involucra a Javier Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Sergio Iraeta por haber facilitado una maniobra que benefició a las principales agroexportadoras del país. En apenas 72 horas, Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill registraron ventas externas por 19 millones de toneladas sin pagar retenciones. El escrito también cuestiona dos resoluciones sucesivas de Agricultura que ampliaron ese beneficio pese a la vigencia de la Ley Martínez Raymonda.

Ahora, el fiscal Sergio Rodríguez deberá definir si abre la investigación formal, reúne pruebas y lleva el caso a los tribunales de Comodoro Py.