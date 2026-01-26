Denuncian que el Gobierno negocia votos por reforma laboral

La interna por la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei sumó un nuevo foco de conflicto, esta vez dirigido hacia el interior de las provincias. En ese contexto, la diputada nacional Julia Strada (UxP), apuntó directamente contra los gobernadores, acusándolos de estar sentados en una mesa de negociación donde se canjean derechos laborales por alivio fiscal.

El eje de la denuncia de Strada se centra en los artículos 190 y 191 del proyecto oficial. Según la legisladora, estos puntos esconden una reforma impositiva que reduce las alícuotas del Impuesto a las Sociedades y del Impuesto a las Ganancias. Al ser tributos coparticipables, cualquier rebaja impacta directamente en las arcas provinciales, lo que el oficialismo estaría usando como moneda de cambio.

“La jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, ya les está ofreciendo sacar esa parte impositiva, para no desfinanciar a las provincias, pero a cambio de que voten todo el resto de la reforma laboral”, explicó Strada en declaraciones radiales.

Con la frase “no entreguen los derechos por dos pesos con cincuenta”, la economista buscó interpelar la responsabilidad territorial de los mandatarios provinciales. La advertencia del kirchnerismo llega en un momento clave del debate en la Cámara alta, donde el oficialismo busca consolidar una mayoría que le permita aprobar el paquete de reformas antes del cierre del periodo de sesiones extraordinarias.