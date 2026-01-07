Diputados impulsan juicio político contra Milei en el Congreso

El bloque de Unión por la Patria (UxP) anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei. La iniciativa fue adelantada por el legislador Juan Marino, quien cuestionó la postura del mandatario respecto a la política exterior y su alineamiento con Estados Unidos.

Marino sostuvo que la decisión responde a una actitud incompatible con la conducción de un país latinoamericano. Según el diputado, Milei celebró públicamente acciones que constituyen una grave falta institucional. Agregó que el Gobierno bloqueó una resolución de la CELAC en favor de la paz regional y que las expresiones del mandatario equivalieron a festejar la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El legislador acusó al presidente de dejar de actuar como jefe de Estado para convertirse en un actor subordinado a los intereses de Washington. En ese sentido, Marino llegó a calificarlo como “un payaso que pretende ser Virrey en Latinoamérica”, frase que sintetiza la dureza de su crítica. En ese contexto, confirmó que el pedido será formalizado en el Congreso y que participará en una conferencia de prensa junto a referentes sociales y sindicales. Allí se reafirmará el rechazo a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela y se exigirá la liberación de dirigentes detenidos, en un marco de creciente tensión política.

Desde (UxP) reconocen que no cuentan con los votos necesarios para avanzar con el pedido, pero sostienen que la presentación busca instalar un debate institucional sobre los límites de la política exterior y el rol presidencial en la región. El juicio político requiere mayorías especiales y suele implicar tanto razones legales como costos políticos. El resto de la oposición evaluará su postura frente al planteo, que en los próximos días quedará oficializado en el Congreso.