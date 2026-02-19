El Banco Central compró más reservas

El Banco Central (BCRA) mantuvo su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tal como viene aplicando de manera sostenida desde el 5 de enero. La autoridad monetaria adquirió este miércoles 80 millones de dólares, equivalente al 17% del volumen operado en el MLC.

De este modo, en lo que va del año acumuló 2.169 millones de dólares y en febrero está próximo a superar lo acumulado en enero.

Mientras tanto, las reservas brutas internacionales retrocedieron 29 millones de dólares, aunque el stock total permaneció por arriba de los 45.000 millones de dólares.