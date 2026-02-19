El Banco Central compró más reservas
La autoridad monetaria sumó 80 millones de dólares y acumula más de 2.100 millones en 2026.
El Banco Central (BCRA) mantuvo su compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), tal como viene aplicando de manera sostenida desde el 5 de enero. La autoridad monetaria adquirió este miércoles 80 millones de dólares, equivalente al 17% del volumen operado en el MLC.
De este modo, en lo que va del año acumuló 2.169 millones de dólares y en febrero está próximo a superar lo acumulado en enero.
Mientras tanto, las reservas brutas internacionales retrocedieron 29 millones de dólares, aunque el stock total permaneció por arriba de los 45.000 millones de dólares.