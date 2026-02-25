El campo impulsa el crecimiento económico

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de diciembre, que arrojó un aumento de 1,8% respecto a noviembre y de 3,5% en relación al mismo mes del año anterior De esta manera, la economía cerró el 2025 con un crecimiento acumulado de 4,4% en comparación con el acumulado del 2024.

No obstante, esa variación positiva interanual fue desigual. Estuvo principalmente impulsada por actividades que aportan poco valor agregado (y, por consiguiente, emplean pocos puestos de trabajo): “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” (32,2%); “Pesca” (18,3%); e “Intermediación financiera” (14,1%).

En paralelo, la industria manufacturera registró una caída de 3,9%, mientras que el comercio (mayorista y minorista) sufrió una retracción del 1,3% y la construcción se estancó (aumentó levemente 0,3%).