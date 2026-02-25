La Cámara de Diputados bonaerenses unificó comisiones

La Cámara de Diputados bonaerense retomó su actividad tras el receso con una sesión dedicada a reorganizar las comisiones internas. El acuerdo entre oficialismo y oposición permitió reducir cuerpos y crear nuevas instancias de trabajo, con el objetivo de ordenar la agenda legislativa del año.

Uno de los puntos destacados fue la creación de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Hasta ahora, los proyectos vinculados a esa problemática habían quedado relegados a pedidos de informes. La nueva comisión busca dar respuesta a una demanda creciente en torno a la regulación y prevención de la ludopatía.

La reorganización también implicó la fusión de comisiones que trabajaban sobre temáticas similares. De este modo, la Cámara pasará de tener 47 comisiones a 43. Entre las modificaciones se destacan la unión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades con Discapacidad; la de Mujer con Género y Diversidad; la de Libertad de Expresión con Comunicación; la de Recursos Naturales con Ambiente y Desarrollo Sostenible; y la de Adultos Mayores con Previsión y Seguridad Social.

La sesión funciona como antesala de la Asamblea Legislativa, donde el gobernador bonaerense dará un discurso que marcará el rumbo de su gestión para 2026.