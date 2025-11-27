El consumo masivo en su peor momento

Tras el pésimo año que significó el 2024 en la medición del consumo masivo, con caídas históricas que superaron el 20%, en 2025 algunas mediciones interanuales iniciaron de manera positiva dada la base de comparación. No obstante, volvieron a observarse números negativos, incluso frente al año pasado.

Según el Indec, las ventas en supermercados decrecieron 0,2% en septiembre respecto a agosto, y 0,8% respecto al mismo mes del 2024, cuando había caído 12,8%. De esta manera, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (75,5 con base 100=2017).

A su vez, uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representaron el 44,1% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el ticket promedio fue de $30.099 (600 pesos más bajo que el mes anterior).

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas cayeron 5,2% frente a agosto, y 13,1% frente a septiembre del 2024, mes que ya había registrado una caída del 21,7%. En consecuencia, al igual que en supermercados, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (71,2 con base 100=2017). También la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 28,3% de las ventas totales. Además, el ticket promedio fue de $36.959 pesos.

Por último, las ventas en shoppings y centros de compra durante septiembre retrocedieron 3,4% respecto al mismo mes del 2024.