El consumo masivo no encuentra piso

Salvo por la insólita referencia a Maquiavelo, el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos pasó bastante más desa­percibido que en años anteriores. Como nos tiene acostumbrados, infló los números de la economía: baja de la inflación, reducción del Riesgo País y el logro ficticio del superávit fiscal. También aseguró que descendió la pobreza del 57% (la llevó su gobierno a ese porcentaje a mitad del 2024) al 27%.

En contradicción a esta baja de la pobreza, el consumo masivo descendió a mínimos históricos durante su gestión. En este camino, tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) como consultoras privadas especializadas en el consumo dieron cuenta en las últimas horas la profundización de esta problemática.

Datos oficiales

Según publicó el Indec, las ventas en supermercados en noviembre disminuyeron 3,8% respecto a octubre, y 2,8% frente al mismo mes del 2024, cuando había caído 7,6%. Cabe destacar que en septiembre, el índice de la serie original se ubicó en el nivel más bajo (75,5 con base 100=2017).

A su vez, uno de los datos más alarmantes es que sigue elevado el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago: las compras que se efectuaron a través de esta herramienta representaron el 44,6% de las ventas totales (el promedio histórico es del 36%). Fue el medio de pago más utilizado. Asimismo, el ticket promedio fue de $32.714.

Por otro lado, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron 1,3% frente a octubre, pero se derrumbaron 8,3% frente a noviembre del 2024, mes que ya había registrado una caída del 10,9%. Al igual que en supermercados, también el índice de la serie original se había ubicado en septiembre en el nivel más bajo (71,2 con base 100=2017).

A su vez, la tarjeta de crédito fue el medio de pago más utilizado en este sector al representar el 27,5% de las ventas totales. Además, el ticket promedio fue de $41.236 pesos.

Por último, las ventas en shoppings y centros de compra durante noviembre retrocedieron 2,3% respecto al mismo mes del 2024.

Más estadísticas

El último informe de la consultora Scentia, correspondiente a diciembre, mostró el primer descenso interanual (respecto al mismo mes del año anterior) desde febrero pasado del consumo masivo: cayó 0,3%. En tanto, a lo largo del 2025 las ventas en supermercados, mayoristas, farmacias y kioscos aumentó apenas 2% en comparación con el 2024, año que había registrado un desplome del 14% respecto al 2023.

La caída de diciembre obedeció, sobre todo, a la baja del consumo en supermercados, que cayeron un 4% interanual. En 2025, este canal es el que más sufrió, ya que descendió un 5,2% respecto a todo 2024. Lo siguió el canal mayorista, que cayó un 5%.

Asimismo, a los autoservicios independientes (comercios de barrio) no les fue mucho mejor, ya que crecieron apenas 0,1%, cuando en 2024 se habían derrumbado un 13%. Así, la sumatoria de supermercados más autoservicios bajó un 0,6% en diciembre y un 2,6% en todo 2025.