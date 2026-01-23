Santilli suma el apoyo de Frigerio para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó Entre Ríos y obtuvo el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio para avanzar con la reforma laboral. En la reunión, ambos coincidieron en que el proyecto debe lograr un apoyo contundente en el Congreso y destacaron la importancia de coordinar acciones entre Nación y las provincias.

Tras el encuentro, Santilli aseguró que ningún mandatario puede oponerse a una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y atraer inversiones. Frigerio, por su parte, ratificó el compromiso de su gestión y habló de un proyecto de modernización que amplía derechos a trabajadores que hoy no los tienen.

Con este respaldo, Santilli suma ya seis gobernadores alineados a la iniciativa, entre ellos Marcelo Orrego, Leandro Zdero, Gustavo Sáenz, Alfredo Cornejo y Rolando Figueroa, además del propio Frigerio. El ministro busca consolidar una base política que permita al presidente Javier Milei impulsar la reforma.