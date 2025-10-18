El dólar oficial rozó los $1.500 pese al respaldo de EE. UU.

Este viernes 17 de octubre, el dólar oficial cerró a $1.491, con una suba de $51. El blue alcanzó los $1.485 y los financieros superaron los $1.500: el MEP cotizó a $1.541 y el CCL a $1.543. El alza tuvo lugar pese al respaldo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien afirmó que también operan en ese segmento, en un intento por transmitir confianza al mercado local.

El mercado local profundizó su tendencia dolarizadora y desoyó los gestos externos, incapaces de disipar la incertidumbre estructural.