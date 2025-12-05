El FMI insiste ante la falta de reservas

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, reiteró el pedido para que el gobierno de Milei cumpla con una de las metas más importantes: la acumulación de reservas.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, expresó en conferencia de prensa.

Kozack dijo que el FMI entiende que el gobierno debe “aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario”, coherente. “En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado”, insistió.

Como viene el panorama, Milei y Caputo deberán pedir nuevamente dos waiver (perdón) por no cumplir con el FMI en la próxima revisión de las metas, programado para enero: por no acumular las reservas pautadas y emisión monetaria del BCRA para financiar al Tesoro.