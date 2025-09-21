El Garrahan confirmó un paro de 48 horas para la próxima semana

El Hospital Garrahan confirmó un paro de 48 horas para la próxima semana en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de redireccionar fondos del centro pediátrico hacia un fondo de inversión del Banco Nación. La medida fue votada en asamblea por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que calificó la maniobra como un “escándalo”.

Según explicaron, se trata de alrededor de $40.000 millones que provienen de la facturación a obras sociales y prepagas, lo que representa el 35% de las prácticas que se realizan en el hospital. Sin embargo, en lugar de ser destinados a mejorar salarios y condiciones laborales, el dinero quedó retenido bajo control del Consejo de Administración designado por el Ejecutivo.

Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, advirtió: “Ese dinero existe por la facturación a obras sociales y prepagas, y deriva de las tareas mancomunadas de las miles de personas que hacemos funcionar al Garrahan cotidianamente. De hecho, tenemos un ítem llamado ‘recursos genuinos’ pero esta gestión lo congeló, mientras destina el fruto de nuestro trabajo a la especulación financiera”.

La medida de fuerza se iniciará el martes a las 7 de la mañana y se extenderá hasta el jueves, en el marco de un plan de lucha.

Para los trabajadores, el vaciamiento de recursos propios no solo afecta los salarios, sino que pone en riesgo la capacidad del hospital pediátrico. Se trata de un nuevo golpe para una institución que ya arrastra múltiples dificultades, y que vuelve a quedar atrapada en la falta de respuestas oficiales.