El Gobierno acelera privatización del Belgrano Cargas

El Gobierno nacional acelera el proceso de privatización de Belgrano Cargas y apuesta al sector minero como motor de atracción para los inversores. La estrategia oficial apunta a dividir los activos de la empresa. Se rematará el material rodante, se licitará la operación de las vías y se concesionará el uso de talleres ferroviarios.

Según declaró el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, la intención es que la minería no necesariamente compre, pero sí genere interés en los oferentes. Las autoridades creen que los ramales pueden conectar con eficiencia las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan con los puertos de Rosario, Zárate, Campana y Buenos Aires.

El proceso de privatización fue habilitado por decreto en febrero, y el objetivo oficial es concluir la licitación en 12 meses desde julio. La Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía trabajan en la convocatoria, prevista para fin de año.

Mientras se espera la licitación, ya hay contactos entre potenciales compradoras y empresas mineras, que hoy dependen del camión como único medio de transporte para extraer recursos como litio, oro o cobre. Según afirman los especialistas, el uso del tren podría reducir costos y mejorar la competitividad del sector.