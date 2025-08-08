El Gobierno avanza con la privatización de Cine.Ar

El Ejecutivo continúa con su ofensiva sobre el sector cultural. Este jueves, el Incaa confirmó el avance en la privatización de Cine.Ar, su plataforma pública de contenidos audiovisuales. El servicio pasará a manos de una sociedad anónima controlada por la Secretaría de Comunicación, que dirige Manuel Adorni. El anuncio fue presentado como un “paso hacia la eficiencia”, con el argumento de generar un ahorro de 330 mil dólares anuales. Sin embargo, no se aclaró qué destino tendrán esos fondos, ni cómo se garantizará el acceso a contenidos nacionales. La medida se suma al desmantelamiento de herramientas clave para el cine argentino, como la cuota de pantalla y los comités de evaluación.