El Gobierno busca congelar la AUH y las asignaciones familiares

El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.

La medida impulsada por la gestión libertaria pondría en riesgo el poder adquisitivo de las familias de más de 8 millones de niños y adolescentes, ya que los aumentos quedarían a discreción del Ministerio de Capital Humano, sin un índice que los respalde.

De aprobarse, los montos podrían permanecer congelados pese a la inflación, afectando directamente a quienes más dependen de estas prestaciones.