El Gobierno busca congelar la AUH y las asignaciones familiares
La medida impulsada por la gestión libertaria pondría en riesgo el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.
La medida impulsada por la gestión libertaria pondría en riesgo el poder adquisitivo de las familias de más de 8 millones de niños y adolescentes, ya que los aumentos quedarían a discreción del Ministerio de Capital Humano, sin un índice que los respalde.
De aprobarse, los montos podrían permanecer congelados pese a la inflación, afectando directamente a quienes más dependen de estas prestaciones.