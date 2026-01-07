El Gobierno depende del pago por represas para cubrir la deuda

El Ministerio de Economía fijó para este martes el vencimiento del plazo en que las empresas adjudicatarias de las represas del Comahue deben depositar US$ 707 millones por los cánones de concesión. El procedimiento, regulado por la Resolución 2124/2025, es condición previa para la toma de posesión de las plantas, la cual está prevista para el jueves 8 de enero. La medida se inscribe en el proceso de traspaso de activos energéticos al Estado y busca garantizar que los nuevos operadores cumplan con compromisos financieros antes de asumir la gestión.

De acuerdo a lo pautado, MSU Green Energy debe transferir US$ 235,7 millones por El Chocón - Arroyito, mientras Edison Inversiones afronta los pagos de Alicurá y Cerros Colorados. Central Puerto completa el esquema con Piedra del Águila. Desde Hacienda confirmaron que los recursos se aplicarán de inmediato al pago de vencimientos de deuda pública que operan el viernes.

El ingreso de divisas resulta clave para evitar el uso de reservas del Banco Central en el pago de obligaciones. Al mismo tiempo, expone la dependencia del Gobierno de recursos extraordinarios para sostener compromisos financieros y deja en evidencia la fragilidad de la estrategia económica de la administración libertaria. El traspaso marca el fin de las prórrogas a los antiguos concesionarios y abre un nuevo capítulo en la gestión de las hidroeléctricas.