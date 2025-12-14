El Gobierno enfrenta una complicada negociación en el Senado

Lo que parecía que iba a hacer una aprobación simple del proyecto de reforma laboral en el Senado, con el Gobierno envalentonado por el triunfo electoral, en los últimos días comenzó alejarse la posibilidad de llegar fácilmente a la media sanción.

Tanto para obtener quórum como para girar el proyecto a Diputados, el oficialismo necesita 37 votos (siempre y cuando estén los 72 senadores presentes). En La Libertad Avanza (LLA) creen que tiene 26 votos seguros: 18 propios, 2 del interbloque con Luis Juez y Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), los 3 de PRO, 3 del radicalismo que responden a los gobernadores Zdero y Cornejo. Sin embargo, los dos mendocinos no ratificaron postura sobre la reforma laboral.

A estos se suman 10 “posibles apoyos”. Tres son del radicalismo y responden al ahora exgobernador Gustavo Valdés, que forma parte de Provincias Unidas. También está el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Otros posibles apoyos pueden provenir de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y el catamarqueño Guillermo Andrada.

Desde el entorno de los misioneros, que reportan al jefe político de la provincia Carlos Rovira, no adelantan postura. Tampoco quienes hablan en nombre del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Además, Royón afirmó que, si bien se necesita una modernización laboral, no se puede tratar “con apuro e improvisación”.

Con estas dudas, el camino de LLA hacia la media sanción de la reforma laboral aparenta empantanarse.