Aumentan las tarifas del AMBA con ajustes atados a la inflación

El comienzo de 2026 traerá un nuevo incremento en las tarifas del transporte. Desde el 1 de enero subirán los boletos de colectivos, subtes y premetro, en un contexto en el que los salarios continúan perdiendo terreno frente a la inflación.

El esquema vigente establece que las tarifas se ajustan cada mes según el Índice de Precios al Consumidor del Indec más un dos por ciento adicional respecto del valor previo. El mecanismo busca evitar atrasos, aunque en la práctica consolida una dinámica de aumentos permanentes que profundiza la presión sobre los ingresos. Con la inflación de octubre en 2,3%, el ajuste para los colectivos del AMBA quedó fijado en 4,3% para diciembre y se trasladará nuevamente en enero. En ese contexto, la inflación de 2,5% de noviembre anticipa que el próximo incremento será más elevado y reforzará esta secuencia de subas mensuales.

En los colectivos que circulan íntegramente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de cero a tres kilómetros pasará a 620,22 pesos, mientras que los tramos de tres a seis kilómetros costarán 689,17 pesos y los de seis a doce kilómetros 742,27 pesos. Para recorridos de doce a veintisiete kilómetros, el valor será de 795,40 pesos.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo quedará en 688,06 pesos y alcanzará 943,35 pesos en los viajes de más de veintisiete kilómetros. En los servicios nacionales, el tramo más corto costará 494,83 pesos y el más largo 678,42 pesos. Los trenes también tendrán incrementos y las tarifas quedarán en 280 pesos para la sección uno, 360 pesos para la sección dos y 450 pesos para la sección tres.

El aumento simultáneo en todos los modos de transporte vuelve a plantear un escenario complejo para quienes dependen del sistema público para trabajar o estudiar. La combinación de ingresos rezagados y ajustes mensuales configura un panorama que no muestra señales de alivio.