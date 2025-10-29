El Gobierno mantiene congelado el bono para jubilados

El Ejecutivo oficializó la prórroga del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima, para el mes de noviembre y sin actualización. Con el refuerzo, el haber más bajo será de $403.150, ya que el monto base asciende a $333.150 tras la suba de octubre. Quienes superen ese piso recibirán solo la diferencia hasta completarlo, mientras que los que lo excedan no percibirán nada.

El Gobierno nacional justificó la medida cuestionando la fórmula de movilidad y ratificó que el bono seguirá siendo transitorio, aunque en los hechos se transformó en un parche permanente frente a la pérdida de poder adquisitivo.