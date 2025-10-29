Presupuesto 2026: Bullrich evitó hablar de cifras y prometió más mano dura

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó en la Cámara de Diputados en el marco de las comisiones que analizan el Presupuesto 2026, aunque su exposición estuvo marcada por la ausencia de datos concretos. Invitada a detallar las partidas de su área, eligió centrar su intervención en un discurso de mano dura.

“Vamos a actuar una y otra vez cuando empiecen a tirar piedras”, advirtió, y agregó que “se acabaron los piquetes”, en un mensaje que buscó reafirmar la política de orden público como eje de gestión. Bullrich sostuvo que su ministerio garantiza “el derecho a circular” mediante operativos de control de marchas y manifestaciones, aunque evitó precisar cómo se financiarán esas medidas en el próximo ejercicio.

La funcionaria defendió su gestión con consignas de autoridad y control territorial, pero sin explicar el destino de los recursos ni los criterios de asignación presupuestaria. Para la oposición, la ministra utilizó la comisión como tribuna política, relegando el debate fiscal y reduciendo la discusión a un relato de mano dura y control social.