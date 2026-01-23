El Gobierno oficializó cambios en Trenes Argentinos

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció la designación de nuevas autoridades. Sebastián Giorgetti fue nombrado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, mientras que Fabián González asumirá la conducción de Trenes Argentinos Infraestructura. Con estas incorporaciones, el Gobierno busca fortalecer la gestión en el marco de la Emergencia Ferroviaria y garantizar la continuidad de los servicios en un sistema que atraviesa serias dificultades.

Giorgetti cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el sector. En los últimos años se desempeñó como Gerente General Operativo y Administrativo, lo que le otorgó un profundo conocimiento del sistema ferroviario nacional y de las necesidades de los usuarios.

Por su parte, González es abogado y posee amplia experiencia en empresas ferroviarias del Estado. Desde abril de 2025 integró el directorio de Trenes Argentinos Infraestructura y previamente se destacó como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Su llegada apunta a consolidar la planificación de obras y proyectos estratégicos para el sistema ferroviario.

Las designaciones se producen tras la renuncia de Gerardo Boschin en Operaciones y de Leonardo Comperatore en Infraestructura. El Gobierno destacó que los nuevos presidentes tendrán la responsabilidad de conducir organismos centrales en un momento crítico para el sector. La Emergencia Ferroviaria exige medidas inmediatas para mejorar la seguridad, garantizar la continuidad y avanzar en la modernización de la red. La apuesta oficial es que la experiencia acumulada por Giorgetti y González permita enfrentar los desafíos de un sistema que requiere inversiones, planificación y eficiencia para responder a las demandas de los pasajeros y recuperar la confianza en el servicio.