El Gobierno oficializó la privatización de rutas estratégicas

El Gobierno nacional concretó la toma de posesión de las primeras rutas privatizadas dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.

La firma incluyó las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria. Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumió el Tramo Oriental, rebautizado como Autovía del Mercosur, mientras que una Unión Transitoria de Empresas (UTE) tomó el control del Tramo Conexión, identificado como Alto Delta.

El nuevo esquema elimina subsidios estatales y transfiere la gestión integral a concesionarios privados, con tarifas reguladas que generan dudas sobre el impacto social de la medida.