El Gobierno prepara otra Ley Bases

El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, quien responde a Federico Sturzenegger, le adelantó al Congreso que en diciembre el Gobierno nacional mandará una segunda Ley Bases y una nueva versión de la Ley Hoarasca.

Fue durante la exposición en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados donde se trata el Presupuesto 2026. Según explicó Cacace, se buscará plasmar los puntos del Consejo de Mayo.