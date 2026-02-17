El Gobierno promete revisar el proyecto de reforma laboral tras las protestas por las licencias por enfermedad

Desde el Gobierno nacional afirmaron en las últimas horas que considerarán introducir cambios en el proyecto de reforma laboral en lo relativo al régimen de licencias por enfermedad, luego de que sindicatos, organizaciones sociales y sectores de trabajadores expresaran un amplio rechazo y realizaron protestas en distintas ciudades. La respuesta oficial busca descomprimir el escenario de tensión que generó una de las partes más cuestionadas del texto, la que proponía condicionamientos adicionales para el otorgamiento de licencias médicas.

Fuentes oficiales indicaron que la administración está dispuesta a “escuchar y analizar” ajustes puntuales vinculados a las licencias por enfermedad como parte de un proceso de revisión que no comprometa el espíritu general de la reforma.

La reforma laboral, diseñada por el Ejecutivo y con media sanción en el Senado, fue motivo de fuertes movilizaciones en las últimas semanas. La controversia por las licencias por enfermedad, en particular, agitó debates sobre la equidad y la protección social en el mundo del trabajo.

Los anuncios oficiales acerca de una posible marcha atrás en ese punto específico de la reforma se dan en un contexto donde la Casa Rosada busca equilibrar la firmeza de su agenda con la necesidad de mantener un diálogo abierto con los sectores sindicales y sociales más críticos. Por su parte, las organizaciones sindicales, por su parte, valoraron la apertura al diálogo, aunque advirtieron que la respuesta deberá traducirse en modificaciones concretas y no en gestos simbólicos.