El Gobierno recibió gobernadores

El ministro de Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuaron con la ronda de reuniones con gobernadores.

En primer lugar, recibieron en Casa Rosada al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. A la salida del encuentro, expresó que “la obra pública es importante”, al mismo tiempo que sostuvo que “el mejor aliado que puede tener el Presidente son los gobernadores”.

Luego fue el turno del cordobés Martín Llaryora. Sobre la reunión afirmó que fue “positiva, cordial y productiva”. Además, celebró “pasar de la etapa de agravios e insultos” a una etapa de búsqueda de acuerdos.