El Gobierno respira con el feriado bancario

En medio de una semana marcada por la volatilidad del dólar y el nerviosismo en los mercados, el próximo feriado bancario adquiere un peso especial. El viernes 10 de octubre, por el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la actividad financiera se detendrá, ofreciendo un respiro tanto a operadores como al Gobierno.

El calendario había sido confirmado por el Banco Central a principios de año mediante las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942, pero en el contexto actual la pausa adquiere un significado distinto. Durante tres días, desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13, no habrá operaciones bancarias ni mercado de cambios, lo que permitirá una tregua en la tensión sobre las reservas y el dólar.

En el sector financiero celebran este fin de semana largo como una oportunidad para descomprimir la situación. Operadores señalaron que la pausa en los mercados y la menor actividad podrían ayudar a calmar el clima.

Más allá del alivio inmediato, el parate obliga a reordenar estrategias de inversión y planificación financiera para empresas y ahorristas. Después del 10 de octubre, restan otros feriados que implicarán nuevas pausas: viernes 21 y lunes 24 de noviembre, lunes 8 de diciembre y jueves 25 de diciembre. Cada uno de ellos será observado con atención en un año marcado por la alta tensión cambiaria.