El Gobierno salió al cruce contra Villarruel

La Casa Rosada salió a responder públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de sus críticas por la falta de recursos para combatir los incendios en la Patagonia y de su visita a las zonas afectadas.

Desde el entorno presidencial interpretaron el gesto de la vicepresidenta como una maniobra para posicionarse políticamente. “Busca cualquier manera para sumarse un poroto político”, señalaron, además de que relativizaron el impacto institucional de la visita.

El nuevo cruce se produjo después de que Villarruel viajara a la Patagonia y recorriera localidades impactadas por el fuego, como Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, desde donde afirmó que las administraciones locales y nacionales “no deben escatimar” en el cuidado del ambiente.

En este camino, desde Casa Rosada también deslizaron que el viaje de la vicepresidenta “no tuvo la mejor recepción del mundo” en la región, en contraste con la postura de Milei que solo agradeció a brigadistas por redes sociales.