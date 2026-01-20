El Gobierno suma deuda con un préstamo por u$s400 millones

El Gobierno nacional aprobó un nuevo crédito con la Corporación Andina de Fomento por 400 millones de dólares. Aunque la operación se presenta como parte de un programa para mejorar el sistema energético, en la práctica los fondos ingresarán al Tesoro y luego serán transferidos al Banco Central, lo que permitirá contabilizarlos como reservas internacionales de libre disponibilidad.

La medida se inscribe en la estrategia de financiamiento con organismos multilaterales que funciona como un mecanismo de renovación de deuda similar al que se utiliza con acreedores privados. El programa contempla cuatro ejes de ejecución que incluyen el fortalecimiento del marco regulatorio, la mejora en la focalización de subsidios, la promoción del consumo eficiente y otros gastos operativos.

El Ministerio de Economía será el encargado de implementar el plan a través de la Secretaría de Energía y la Secretaría Legal y Administrativa. Con esta operación, el Gobierno busca sostener el flujo de divisas y reforzar las reservas del Banco Central.