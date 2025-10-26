El gremio marítimo cuestionó la reforma laboral

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Vuelve a tener como único objetivo quitar derechos a los trabajadores”, afirmó, y sostuvo que la actual gestión “carece de una verdadera visión de desarrollo y producción”.

Moreno advirtió que la iniciativa repite fórmulas fracasadas y constituye una regresión en materia de derechos laborales. “Si insisten con la misma receta, es porque esperan el mismo resultado”, señaló. Según el dirigente, lejos de generar empleo formal, el proyecto incrementará la rotación, la informalidad y la desigualdad.

El sindicalista remarcó que el Gobierno “sigue sin un plan de desarrollo ni una estrategia productiva” y que, en cambio, “culpa a los trabajadores por los problemas de crecimiento”. “Abandonan la producción y el trabajo calificado para apostar a la timba financiera”, apuntó.

Moreno fue gráfico al describir el modelo que, según él, busca imponerse: “Trabajadores golondrina, como los de Uber o Rappi, sin representación sindical, sin convenio y sin leyes que los protejan. Ese esquema quieren aplicarlo a todas las actividades”.

El dirigente también denunció que en el sector marítimo “ya se aplica una reforma encubierta” mediante certificados de excepción que permiten el ingreso de barcos y tripulaciones extranjeras. Esas embarcaciones, explicó, no tributan, pagan salarios más bajos y generan competencia desleal que destruye empleo argentino.

Moreno vinculó esa práctica con la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que habilita el cabotaje con buques extranjeros pese al rechazo del Congreso. “Es una maniobra que vulnera la ley y favorece a compañías extranjeras en detrimento de los intereses nacionales”, concluyó.