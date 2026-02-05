El mercado ya no le cree al Gobierno

El escándalo que generó la decisión del Gobierno nacional de suspender la difusión del nuevo índice de la inflación activó la expectativa de una aceleración en la suba de los precios en los próximos meses. Ante esto, el mercado reaccionó.

Consultoras que responden a operadores financieros entendieron que lo que sucedió con Lavagna y la marcha atrás para cambiar la metodología de medición es un reconocimiento de la aceleración de la inflación. En este camino, Bull Market estimó 2,5% para enero, 2,7% para febrero y 3% para marzo, sin importar cuál de las canastas se tomen en consideración.

“Es lo más burdo y grotesco que vimos sobre el Indec. Se empezó a aplicar, se cargaron datos con la nueva metodología y hasta se tiene un dato preliminar y frenar el proceso daña la credibilidad del organismo y del propio Ministerio de Economía”, evaluó el analista financiero Christian Buteler. “La pregunta es cómo creer en los datos del Indec a partir de ahora. Los agentes económicos pueden dejar de creer en los datos del Indec y empezar a utilizar otras variables para proyectar sus precios y demás”, advirtió.

La otra cuestión es la revisión hacia atrás: si se aplicaba la nueva canasta, la medición de la inflación durante el 2025 daría un número mayor al que informó el organismo con la metodología vigente (31,5%). Esto activaría una puja de los sectores que quedaron atrasados respecto de la suba de precios, como los sindicatos para actualizar salarios.