El oficialismo avanza con la reforma a la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable en el Senado y será debatida el 10 de febrero. El oficialismo impulsó el trámite con rapidez, en un contexto en el que varios gobernadores mineros defendieron la necesidad de compatibilizar desarrollo y ambiente. Por su parte, las organizaciones ambientalistas alertaron sobre un retroceso y advirtieron posibles conflictos constitucionales.

Con este contexto, el Gobierno justificó la iniciativa como un ordenamiento de competencias provinciales, aunque la norma vigente establece de manera explícita la obligación de preservar glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua.