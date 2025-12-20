Embargaron el sueldo de la diputada Lorena Villaverde

El juez civil Santiago Morán dispuso el embargo preventivo del sueldo y el medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, por un monto de $40,5 millones. La medida se adoptó en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada al incumplimiento en la entrega de un terreno en la costa rionegrina.

El damnificado asegura haber abonado el lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin recibir nunca la posesión del inmueble. El embargo anticipa un nuevo escándalo en las filas libertarias.