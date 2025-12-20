Recalculando: Bullrich defendió la postergación de la reforma laboral

La senadora Patricia Bullrich explicó los motivos por los cuales el oficialismo resolvió postergar hasta el 10 de febrero el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. “No piensen mal porque tenemos el dictamen y tenemos los votos. Podríamos tratarlo”, sostuvo, al remarcar que la decisión no es por falta de consenso, sino para ampliar la participación de oradores.

En esa línea, Bullrich insistió en que La Libertad Avanza no enfrenta dificultades numéricas y destacó que su bloque cuenta con 44 senadores. Sin embargo, la postergación expone tensiones políticas y cuestionamientos sobre el alcance real de la iniciativa.

La legisladora también se refirió al rechazo de la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, incluidas en el Presupuesto 2026. “La base y el corazón de nuestro programa económico es que no se violente el programa fiscal”, señaló, justificando el ajuste frente a demandas sociales y crecientes cuestionamientos opositores.